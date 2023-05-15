Украинские военные нанесли более 20 ударов по оккупантам в течение суток
Украинские военные продолжают героически противостоять российским оккупантам. В течение суток они нанесли более 20 ударов по противнику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Успехи Украины на фронте
За сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Военные также нанесли еще семь ударов по зенитно-ракетным комплексам врага.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, три артиллерийских подразделения на огневой позиции, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, артиллеристы 26-й бригады имени Романа Дашкевича уничтожили минометную позицию российских оккупационных войск. Бригада имени генерал-хорунжего держит оборону на Бахмутском направлении.
Также мы писали, что количество уничтоженных за прошедшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Добавим, что украинские военные продолжают двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Вчера, 14 мая, ВСУ захватили более десяти позиций оккупантов.