Украинские военные нанесли более 20 ударов по оккупантам в течение суток

Украинский защитник рядом с военной техникой под Бахмутом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Украинские военные продолжают героически противостоять российским оккупантам. В течение суток они нанесли более 20 ударов по противнику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Военные также нанесли еще семь ударов по зенитно-ракетным комплексам врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, три артиллерийских подразделения на огневой позиции, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, артиллеристы 26-й бригады имени Романа Дашкевича уничтожили минометную позицию российских оккупационных войск. Бригада имени генерал-хорунжего держит оборону на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что количество уничтоженных за прошедшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Добавим, что украинские военные продолжают двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Вчера, 14 мая, ВСУ захватили более десяти позиций оккупантов.