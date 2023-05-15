Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ знову знищили велику кількість російської артилерії, — Генштаб arrow

ЗСУ знову знищили велику кількість російської артилерії, — Генштаб

15 травня 2023 08:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ знову знищили велику кількість російської артилерії, — Генштаб
Українська артилерія завдає чергового удару по російських окупантах. Фото: Президентська бригада
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте також:

Ліквідовані загарбники

За 14 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 580 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили три танки, 11 бронемашин, 21 артилерійську систему і 24 безпілотники різних типів.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 199 460 (+580) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 759 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 336 (+11) од.;
  • артилерійських систем — 3 137 (+21) од.;
  • РСЗВ — 562 (+0) од.;
  • засобів ППО — 316 (+2) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 720 (+24) од.;
  • крилатих ракет — 973 (+3) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 034 (+16) од.;
  • спеціальної техніки — 407 (+3) од.
Втрати російської армії на 15 травня 2023 року
Втрати російської армії на 15 травня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що в попередні дні також було зафіксовано велику кількість успішно знищених артилерійських систем російської армії.

Так, 13 травня Сили оборони ліквідували 21 одиницю артилерійських систем РФ.

11 травня було знищено 15 артилерійських систем окупаційної армії.

А 10 травня ЗСУ вивели з ладу 14 артсистем російських окупантів.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB