ЗСУ знову знищили велику кількість російської артилерії, — Генштаб

Українська артилерія завдає чергового удару по російських окупантах. Фото: Президентська бригада

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 14 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 580 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили три танки, 11 бронемашин, 21 артилерійську систему і 24 безпілотники різних типів.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 199 460 (+580) осіб ліквідовано;

танків — 3 759 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 7 336 (+11) од.;

артилерійських систем — 3 137 (+21) од.;

РСЗВ — 562 (+0) од.;

засобів ППО — 316 (+2) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 720 (+24) од.;

крилатих ракет — 973 (+3) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 034 (+16) од.;

спеціальної техніки — 407 (+3) од.

Втрати російської армії на 15 травня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що в попередні дні також було зафіксовано велику кількість успішно знищених артилерійських систем російської армії.

Так, 13 травня Сили оборони ліквідували 21 одиницю артилерійських систем РФ.

11 травня було знищено 15 артилерійських систем окупаційної армії.

А 10 травня ЗСУ вивели з ладу 14 артсистем російських окупантів.