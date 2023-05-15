Українські військові завдали понад 20 ударів по окупантах протягом доби

Український захисник поряд з військовою технікою під Бахмутом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Українські військові продовжують героїчно протистояти російським окупантам. Протягом доби вони завдали понад 20 ударів по противнику.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Успіхи України на фронті

За добу авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Військові також завдали ще сім ударів по зенітно-ракетних комплексах ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, три артилерійських підрозділи на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, артилеристи 26-ої бригади імені Романа Дашкевича знищили мінометну позицію російських окупаційних військ. Бригада імені генерал-хорунжого тримає оборону на Бахмутському напрямку.

Також ми писали, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Додамо, українські військові продовжують рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Вчора, 14 травня, ЗСУ захопили понад десять позицій окупантів.