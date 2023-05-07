Украинские военные уничтожили почти 700 оккупантов за сутки, — Генштаб
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали более полутысячи российских военных. Россия также потеряла значительное количество техники.
Об этом сообщает Генштаб.
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Украинские защитники продолжают "обезвреживать" российских оккупантов. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 660 российских военных.
Не обошлось и без потери российской техники:
- танков — 3723 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 7248 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 3010 (+18) ед,
- РСЗО — 554 (+2) ед,
- средства ПВО — 306 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2572 (+18),
- крылатые ракеты — 947 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5952 (+16) ед,
- специальная техника — 380 (+5).
Российские войска продолжают совершать произвол на временно оккупированных украинских территориях. Следовательно, в Старобельске украинских граждан, которые отказываются получать российский паспорт, оккупанты выбрасывают из собственных домов.
Напомним, за прошедший день российские оккупанты нанесли 6 ракетных ударов, в том числе по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Разрушены и повреждены дома мирных жителей, а также есть пострадавшие.