Украинские защитники уничтожили возле Авдеевки вражеский вертолет

Потери россии в войне пополнились еще одним вертолетом. Фото: ria.ru

Украинские защитники сегодня, 10 апреля, сбили еще один вражеский вертолет Ми-24. Вертолет россиян был уничтожен на Авдеевском направлении

Об этом сообщили в 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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"Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24" , — говорится в сообщении.

Военные добавили, что враг несет значительные потери на Авдеевском направлении.

"Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику", — рассказали они.

Отметим, что по данным украинского Генштаба, с начала полномасштабной войны наши бойцы "приземлили" уже 292 вертолета и 307 самолетов российских оккупантов.

Напомним, ранее в британской разведке сообщили, что российские оккупационные войска активизировались на Донецком направлении. В частности, участились обстрелы Марьинки, ключевого населенного пункта к юго-западу от Донецка.

Также командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский ранее заявил, что враг в Бахмуте вынужден сейчас привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения, а также прибегать к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли.