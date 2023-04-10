Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Украинские защитники уничтожили возле Авдеевки вражеский вертолет arrow

Украинские защитники уничтожили возле Авдеевки вражеский вертолет

10 апреля 2023 14:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Украинские защитники уничтожили возле Авдеевки вражеский вертолет
Потери россии в войне пополнились еще одним вертолетом. Фото: ria.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Украинские защитники сегодня, 10 апреля, сбили еще один вражеский вертолет Ми-24. Вертолет россиян был уничтожен на Авдеевском направлении

Об этом сообщили в 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Читайте также:

Что известно

"Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24" , — говорится в сообщении.

Военные добавили, что враг несет значительные потери на Авдеевском направлении.

"Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику", — рассказали они.

Отметим, что по данным украинского Генштаба, с начала полномасштабной войны наши бойцы "приземлили" уже 292 вертолета и 307 самолетов российских оккупантов.

Напомним, ранее в британской разведке сообщили, что российские оккупационные войска активизировались на Донецком направлении. В частности, участились обстрелы Марьинки, ключевого населенного пункта к юго-западу от Донецка.

Также командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский ранее заявил, что враг в Бахмуте вынужден сейчас привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения, а также прибегать к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB