Укрзализныця показала фото с места попадания ракеты в Хмельницкой области

Здание, которое пострадало в результате российского обстрела в Хмельницкой области. Фото: t.me/UkrzalInfo

В Хмельницкой области продолжаются восстановительные работы на месте утреннего обстрела российских оккупантов. Рейсы, следовавшие подольским регионом через города Винница, Хмельницкий и Тернополь, продолжают свое движение в объезд.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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В Укрзализныце рассказали, что сейчас ситуация полностью контролируется железнодорожниками. Все шаттлы и дополнительные рейсы сохраняются.

"По состоянию на 20:45 среди 81 рейса Укрзализныци с задержкой более часа (а именно +9:20) следует только рейс №35/37 Ужгород — Перемышль — Одесса. На 285 пассажиров поезда, который прибудет в Одессу около полуночи, будут ожидать пять автобусов с сопровождением для развозки по городу после начала комендантского часа. Также будут задействованы комнаты отдыха и комната матери и ребенка", — говорится в сообщении.

Укрзализныця показала, как выглядит один из постов железнодорожников, попавший в зону ударной волны. Они продолжали свою работу после атаки.

Последствия российского обстрела в Хмельницкой области. Фото: t.me/UkrzalInfo

Последствия российского обстрела в Хмельницкой области. Фото: t.me/UkrzalInfo

Напомним, сегодня, 13 мая, россияне нанесли очередной удар по Украине. В результате попадания в объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области взрывной волной был поврежден ряд зданий.

Также мы писали, что в Хмельницкой области увеличилось количество пострадавших из-за атаки российских оккупантов. Сейчас известно о 30 получивших ранения людях.

Добавим, в большинстве регионов Украины этой ночью была объявлена воздушная тревога. В Николаеве и Херсоне были слышны взрывы. В результате вражеской атаки в Николаеве произошло возгорание в многоэтажке и на одном гражданском объекте.