Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Укрзализныця показала фото с места попадания ракеты в Хмельницкой области arrow

Укрзализныця показала фото с места попадания ракеты в Хмельницкой области

13 мая 2023 22:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Укрзализныця показала фото с места попадания ракеты в Хмельницкой области
Здание, которое пострадало в результате российского обстрела в Хмельницкой области. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Хмельницкой области продолжаются восстановительные работы на месте утреннего обстрела российских оккупантов. Рейсы, следовавшие подольским регионом через города Винница, Хмельницкий и Тернополь, продолжают свое движение в объезд.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Читайте также:

Обстрел Хмельницкой области

В Укрзализныце рассказали, что сейчас ситуация полностью контролируется железнодорожниками. Все шаттлы и дополнительные рейсы сохраняются.

"По состоянию на 20:45 среди 81 рейса Укрзализныци с задержкой более часа (а именно +9:20) следует только рейс №35/37 Ужгород — Перемышль — Одесса. На 285 пассажиров поезда, который прибудет в Одессу около полуночи, будут ожидать пять автобусов с сопровождением для развозки по городу после начала комендантского часа. Также будут задействованы комнаты отдыха и комната матери и ребенка", — говорится в сообщении.

Укрзализныця показала, как выглядит один из постов железнодорожников, попавший в зону ударной волны. Они продолжали свою работу после атаки.

Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Хмельницкой области. Фото: t.me/UkrzalInfo
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Хмельницкой области. Фото: t.me/UkrzalInfo

Напомним, сегодня, 13 мая, россияне нанесли очередной удар по Украине. В результате попадания в объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области взрывной волной был поврежден ряд зданий.

Также мы писали, что в Хмельницкой области увеличилось количество пострадавших из-за атаки российских оккупантов. Сейчас известно о 30 получивших ранения людях.

Добавим, в большинстве регионов Украины этой ночью была объявлена воздушная тревога. В Николаеве и Херсоне были слышны взрывы. В результате вражеской атаки в Николаеве произошло возгорание в многоэтажке и на одном гражданском объекте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас