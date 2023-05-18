За прошедшие сутки ВСУ нанесли 20 ударов по оккупантам, — Генштаб

Украинские защитники целятся по позициям врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 20 ударов по оккупантам. В частности, 8 из них — по ЗРК противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Отмечается, что были уничтожены 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов, 2 состава горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на Бахмутском направлении. По ее словам, в городе проходят упорные бои.

Также мы сообщали, что за прошедшие сутки, 16 мая, ВСУ нанесли 14 ударов по позициям россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале опубликовал фото украинцев. Фотографии храбрых украинцев, которые воюют, помогают и пытаются спасти своих детей.