За прошедшие сутки ВСУ уничтожили Ми-24 и более 30 беспилотников, — Генштаб

Украинская военная техника наносит удар по оккупантам. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минувшие сутки украинские защитники нанесли 8 ударов по оккупантам, а также 2 — по ЗРК. Кроме того, ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ми-24.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Детали

Отмечается, что украинские бойцы за прошедшие сутки уничтожили 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, российский ударный вертолет Ми-24, 23 ударных дрона "Shahed" и 9 вражеских разведывательных беспилотников.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств, радиолокационную станцию и 3 станции радиоэлектронной борьбы российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинским бойцам удалось продвинуться под Бахмутом. Через 24 часа они смогли продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.

Также мы сообщали, что украинские военные из 10 отдельно горно-штурмовой бригады успешно отбили атаку российских оккупантов. Для этого захватчики использовали четыре БМП и большое количество пехоты с поддержкой артиллерии.

Добавим, что российские оккупационные войска активно готовятся к предстоящему наступлению ВСУ. Захватчики роют окопы и строят оборонительные укрепления в Крыму и других временно захваченных территориях.