"Успех будет": Буданов сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов\Telegram

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в прошлом месяце. Оно продолжается и обязательно будет успешным.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Reuters.

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Буданов о контрнаступлении ВСУ

"Идет контрнаступление. В общем, скажем так, продолжается. Успех будет, но позже", — сказал Буданов.

И вспомнил, как россияне пытались захватить Бахмут на протяжении десяти месяцев.

"Хочу напомнить вам эту известную историю с Бахмутом. Россияне атаковали его больше 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени", — заявил Буданов.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ВСУ начали контрнаступление в начале июня. Генерал-полковник Александр Сырский заявил, что контрнаступление продолжается согласно планам Генштаба. В частности, Бахмут будет обязательно освобожден.

Однако командующий не дал ответа на вопрос о том, когда закончится война РФ против Украины. Он отметил, что враг сопротивляется, поэтому контрнаступление ВСУ продвигается медленнее.

В настоящее время контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается на двух южных направлениях и под Бахмутом. В районе этого города Силы обороны продвигаются вперед и выбивают врага.