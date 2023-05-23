Успешная оборонительная операция: Данилов о защите Бахмута

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

Оборона города Бахмут, которая продолжается уже десять месяцев, демонстрирует заметные успехи. Сторона противника понесла значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии CNN.

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Данилов опровергает утверждения о полной оккупации Бахмута со стороны российских сил, подчеркивая, что часть города все еще под контролем Украины. Он утверждает, что стратегические решения о продолжении обороны Бахмута принимались на высоком уровне и обсуждались во время ставки Верховного Главнокомандующего.

Данилов акцентирует внимание на том, что в ходе боевых действий в районе Бахмута ликвидировано множество российских военнослужащих, включая не только наемников из ЧВК "Вагнер", но и представителей спецназа, ВДВ, а также других войск. Кроме того, украинская сторона уничтожила огромное количество техники противника, исчерпав его запасы боеприпасов.

"Наши успехи в рамках этой стратегической оборонительной операции очевидны, ведь в течение десяти месяцев мы успешно удерживаем данную территорию, ежедневно нанося врагу потери. Несмотря на все попытки, противник не смог взять Бахмут в течение десяти месяцев. Какие достижения они могут привести в качестве аргумента?" — указывает Данилов.

Напомним, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил в прямом эфире, что российские оккупанты после многодневного противостояния "освободили" Бахмут. По его словам, это произошло после успешно завершившейся многодневной операции.

Также мы сообщали, что оборонная операция украинских защитников в Бахмуте продолжается. Несмотря на то, что ВСУ сейчас контролируют незначительную часть города, значение ее обороны не теряет своей актуальности.

Добавим, что украинские военные до сих пор остаются в Бахмуте. Российским оккупантам не удалось захватить город в Донецкой области.