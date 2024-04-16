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В Азове показали, как FPV-дронами уничтожают вражескую технику ночью

16 апреля 2024 13:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Азове показали, как FPV-дронами уничтожают вражескую технику ночью
Уничтожение российской техники. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Военные 12-й бригады "Азов" с помощью FPV-дронов эффектно уничтожают вражескую технику. Так, на Кременном направлении бойцы уничтожили российские танки, БМП и пушки.

Об этом сообщила пресс-служба "Азова" во вторник, 16 апреля, и показала соответствующее видео.

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Уничтожение российской техники

Военные рассказали, что враг не прекращает штурмовые действия на Кременском направлении ни днем, ни ночью. Однако дроны наших защитников умело уничтожают российские танки, БМП и пушки.

"На видео — операторы РУБпАК 12-й бригады "Азов" уничтожают оккупантов вместе с техникой", — говорится в сообщении.

Также в "Азове" призвали украинцев присоединиться к сбору "Вартові мороку", чтобы приобрести больше ночных дронов. Задонатить можно по ссылке.

Напомним, на днях в Херсонской области пограничники уничтожили ряд единиц военной техники, полевые пункты боеснабжения и несколько укрытий оккупантов. Справиться с задачей военным помогали ударные дроны украинского производства "Баба Яга".

Кроме того, военные специального подразделения Главного управления разведки искусно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Это произошло 14 апреля, когда российские зенитчики праздновали День войск противовоздушной обороны РФ.

Добавим, в Страткоме показали, как военные из HIMARS уничтожили российский "Бук".

военная техника
полк "Азов"
дроны
война в Украине

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