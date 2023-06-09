В Энергоатоме рассказали, что заминировали оккупанты на ЗАЭС

Российские оккупанты на Запорожской АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

Российские оккупанты заминировали периметр Запорожской АЭС и подъездные пути. На станции находятся 3500 захватчиков. На данный момент нет информации о заминировании оборудования.

Об этом рассказал директор "Энергоатома" Петр Котин в эфире телеканала "Мы-Украина".

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Заминирование ЗАЭС

"Мы знаем, что станция заминирована, и это касается периметра и подъездных путей в ЗАЭС. Фактов того, что заминировано оборудование станции, у нас нет на сегодняшний день. Это возможно, но об этом мы узнаем, когда зайдем на ее территорию", — сказал Котин.

Он сообщил, что после деоккупации на территорию Запорожской АЭС первыми зайдут военные и работники ГСЧС.

"После этого мы будем заходить на ЗАЭС и оценивать убытки. Уже есть согласованная программа, как будем это делать, постепенно восстанавливать безопасность всех систем и оборудования, чтобы блоки можно было эксплуатировать в дальнейшем", — рассказал Котин.

По словам директора "Энергоатома", до оккупации атомной электростанции там работало 11 000 человек.

"Остальные сегодня или в городе, или продолжают работать на станции, это около 3000 человек. Около 1200 из них имеет возможность работать на станции, потому что у россиян просто некем их заменить. Остальные — дома, получают зарплату от Украины, но им просто запрещено попадать на станцию", — добавил он.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС сейчас работают над обеспечением воды в максимальных количествах. Это делается на случай, если поставки из разрушенной Каховской ГЭС прекратятся.

Также мы писали, что структура дамбы Каховской ГЭС Херсонской области продолжает разрушаться. Это может привести к дополнительному затоплению, однако временно оккупированной Запорожской АЭС не грозит.

Добавим, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует снова совершить визит на оккупированную Запорожскую АЭС. Он рассчитывает сделать это в ближайшее время.