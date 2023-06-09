Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Энергоатоме рассказали, что заминировали оккупанты на ЗАЭС arrow

В Энергоатоме рассказали, что заминировали оккупанты на ЗАЭС

9 июня 2023 09:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Энергоатоме рассказали, что заминировали оккупанты на ЗАЭС
Российские оккупанты на Запорожской АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты заминировали периметр Запорожской АЭС и подъездные пути. На станции находятся 3500 захватчиков. На данный момент нет информации о заминировании оборудования.

Об этом рассказал директор "Энергоатома" Петр Котин в эфире телеканала "Мы-Украина".

Читайте также:

Заминирование ЗАЭС

"Мы знаем, что станция заминирована, и это касается периметра и подъездных путей в ЗАЭС. Фактов того, что заминировано оборудование станции, у нас нет на сегодняшний день. Это возможно, но об этом мы узнаем, когда зайдем на ее территорию", — сказал Котин.

Он сообщил, что после деоккупации на территорию Запорожской АЭС первыми зайдут военные и работники ГСЧС.

"После этого мы будем заходить на ЗАЭС и оценивать убытки. Уже есть согласованная программа, как будем это делать, постепенно восстанавливать безопасность всех систем и оборудования, чтобы блоки можно было эксплуатировать в дальнейшем", — рассказал Котин.

По словам директора "Энергоатома", до оккупации атомной электростанции там работало 11 000 человек.

"Остальные сегодня или в городе, или продолжают работать на станции, это около 3000 человек. Около 1200 из них имеет возможность работать на станции, потому что у россиян просто некем их заменить. Остальные — дома, получают зарплату от Украины, но им просто запрещено попадать на станцию", — добавил он.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС сейчас работают над обеспечением воды в максимальных количествах. Это делается на случай, если поставки из разрушенной Каховской ГЭС прекратятся.

Также мы писали, что структура дамбы Каховской ГЭС Херсонской области продолжает разрушаться. Это может привести к дополнительному затоплению, однако временно оккупированной Запорожской АЭС не грозит.

Добавим, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует снова совершить визит на оккупированную Запорожскую АЭС. Он рассчитывает сделать это в ближайшее время.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас