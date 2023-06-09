В Енергоатомі розповіли, що замінували окупанти на ЗАЕС

Російські окупанти на Запорізькій АЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

Російські окупанти замінували периметр Запорізької АЕС та під’їзні шляхи. На станції перебувають 3500 загарбників. Наразі немає інформації про замінування обладнання.

Про це розповів директор "Енергоатому" Петро Котін в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

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Замінування ЗАЕС

"Ми знаємо, що станція замінована, і це стосується периметру та під’їзних шляхів до ЗАЕС. Фактів того, що заміновано обладнання станції, у нас немає на сьогодні. Це можливо, але про це ми дізнаємося, коли зайдемо на її територію", — сказав Котін.

Він повідомив, що після деокупації на територію Запорізької АЕС першими зайдуть військові та працівники ДСНС.

"Після цього ми будемо заходити на ЗАЕС та оцінювати збитки. Вже є погоджена програма, як будемо це робити, поступово відновлювати безпеку всіх систем та обладнання, щоб блоки можна було надалі експлуатувати", — розповів Котін.

За словами директора "Енергоатому", до окупації атомної електростанції там працювало 11 000 людей.

"Решта сьогодні або в місті, або продовжують працювати на станції, це близько 3000 осіб. Близько 1200 з них має можливість працювати на станції, бо у росіян просто немає ким їх замінити. Решта — вдома, отримує зарплату від України, але їм просто заборонено попадати на станцію", — додав він.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на ЗАЕС наразі працюють над забезпеченням води в максимальних кількостях. Це робиться на випадок, якщо постачання зі зруйнованої Каховської ГЕС припиниться.

Також ми писали, що структура дамби Каховської ГЕС у Херсонській області продовжує руйнуватися. Це може спричинити додаткове затоплення, однак тимчасово окупованій Запорізькій АЕС не загрожує.

Додамо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує знову здійснити візит на окуповану Запорізьку АЕС. Він розраховує зробити це найближчим часом.