Гроссі хоче знову відвідати Запорізьку АЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: REUTERS/Mike Segar

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує знову здійснити візит на окуповану Запорізьку АЕС. Він розраховує зробити це найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

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Візит Гроссі на ЗАЕС

"З прийняттям п'яти принципів — і моїм наміром повідомляти про будь-які порушення — важливо, щоб я знову відвідав станцію, щоб оцінити розвиток подій з моменту мого останнього візиту наприкінці березня", — заявив Гроссі.

Принципи МАГАТЕ

Нещодавно Гроссі говорив про п'ять принципів, які потрібно дотримуватися для безпеки на ЗАЕС:

заборона на розміщення важкої військової техніки і військовослужбовців на території станції;

заборона на ведення вогню з території станції і в бік станції, включаючи заборону нападу на персонал, що знаходиться на об'єкті;

захист всіх систем безпеки на станції;

захист всіх зовнішніх ліній електропередач;

моніторинг дотримання вищезгаданих принципів.

Нагадаємо, російські окупанти з території Запорізької АЕС здійснюють обстріли території України. Причому вони б’ють як по районах, які контролюють ЗСУ, так і по місту-супутнику ЗАЕС Енергодару, який перебуває під контролем самих росіян.

Також ми писали, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій АЕС продовжує залишатися надзвичайно крихкою та небезпечною. За його словами, велика удача, що на станції досі нічого не трапилося.

Додамо, окупанти посилили тиск на працівників Запорізької АЕС і катуваннями змушують їх підписувати контракт з росіянами. Попри знущання українці тримаються гідно.