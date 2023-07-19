ГУР дало прогноз на лето о продвижении ВСУ

Подразделения ВСУ при работе на линии фронта. Фото: Генштаб

Несмотря на мощные оборонительные сооружения врага и плотно заминированные поля, ВСУ продвигаются вперед. Лето будет очень активным в плане событий на линии фронта.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер ГУР Андрей Юсов.

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По его словам, сейчас в ВСУ и на юге, и на востоке есть новости и об уничтожении большого количества техники, сил и средств противника. Украина совершает наступательные действия в условиях, когда нет трехкратного превосходства над противником в силах и средствах, как этому учит военная наука. Однако успехи у Сил обороны есть.

Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

"Не всегда наша активность конвертируется в новости об освобожденных километрах, потому что это сложный, многоуровневый процесс. Но на юге мы ослабляем потенциал противника. Это лето действительно будет очень активным в плане событий на линии фронта", — отметил Юсов.

Он также напомнил, что цель Украины — уничтожение как можно большего количества техники для облегчения дальнейшего продвижения украинских защитников.

При этом Юсов сказал, что будет избегать комментариев о продвижении ВСУ к главным линиям оккупантов.

"Движение наших ВСУ неустанное, ему предшествует очень серьезная работа по ослаблению военного потенциала противника. Стоит задача беречь жизнь солдат. И сейчас у врага больше потерь, чем у нас, наступающей стороны. Это очень важный показатель", — подытожил он.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, 16 июля, Силы обороны Украины ликвидировали более 600 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли некоторую важную военную технику.