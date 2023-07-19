Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ГУР рассказали, каких новостей ждать с фронта до конца лета arrow

В ГУР рассказали, каких новостей ждать с фронта до конца лета

19 июля 2023 07:07
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
ГУР дало прогноз на лето о продвижении ВСУ
Подразделения ВСУ при работе на линии фронта. Фото: Генштаб
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Несмотря на мощные оборонительные сооружения врага и плотно заминированные поля, ВСУ продвигаются вперед. Лето будет очень активным в плане событий на линии фронта.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер ГУР Андрей Юсов.

Читайте также:

По его словам, сейчас в ВСУ и на юге, и на востоке есть новости и об уничтожении большого количества техники, сил и средств противника. Украина совершает наступательные действия в условиях, когда нет трехкратного превосходства над противником в силах и средствах, как этому учит военная наука. Однако успехи у Сил обороны есть.

Андрей Юсов
Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

"Не всегда наша активность конвертируется в новости об освобожденных километрах, потому что это сложный, многоуровневый процесс. Но на юге мы ослабляем потенциал противника. Это лето действительно будет очень активным в плане событий на линии фронта", — отметил Юсов.

Он также напомнил, что цель Украины — уничтожение как можно большего количества техники для облегчения дальнейшего продвижения украинских защитников.

При этом Юсов сказал, что будет избегать комментариев о продвижении ВСУ к главным линиям оккупантов.

"Движение наших ВСУ неустанное, ему предшествует очень серьезная работа по ослаблению военного потенциала противника. Стоит задача беречь жизнь солдат. И сейчас у врага больше потерь, чем у нас, наступающей стороны. Это очень важный показатель", — подытожил он.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, 16 июля, Силы обороны Украины ликвидировали более 600 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли некоторую важную военную технику.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с фото

15:10 "Сколько можно воровать?": Ольга Сумская эмоционально "прошлась" по украинской власти

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз