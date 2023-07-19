ГУР дало прогноз на літо про просування ЗСУ

Підрозділи ЗСУ під час роботи на лінії фронту. Фото: Генштаб

Попри потужні оборонні споруди ворога та щільно заміновані поля, ЗСУ просуваються вперед. Літо буде дуже активним у плані подій на лінії фронту.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав речник ГУР Андрій Юсов.

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За його словами, наразі в ЗСУ і на півдні, і на сході є новини і щодо знищення великої кількості техніки, сил та засобів супротивника. Україна веде наступальні дії в умовах, коли немає трикратної переваги над противником у силах та засобах, як цього вчить військова наука. Проте успіхи у Сил оборони є.

Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

"Не завжди наша активність конвертується у новини про звільнені кілометри, бо це складний, багаторівневий процес. Але на півдні ми послаблюємо потенціал противника. Це літо справді буде дуже активним у плані подій на лінії фронту", — зазначив Юсов.

Він також нагадав, що мета України — знищення якомога більшої кількості техніки для полегшення подальшого просування українських оборонців.

При цьому Юсов сказав, що уникатиме коментарів про просування ЗСУ до головних ліній окупантів.

"Рух наших ЗСУ невпинний, йому передує дуже серйозна робота з послаблення військового потенціалу противника. Стоїть завдання берегти життя солдат. І наразі у ворога більше втрат, ніж у нас, наступаючої сторони. Це дуже важливий показник", — підсумував він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, минулої доби, 16 липня, Сили оборони України ліквідували понад 600 російських окупантів. Окрім цього, загарбники втратили деяку важливу військову техніку.