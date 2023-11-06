В ISW оценили потери России после удара ВСУ по заводу в Керчи

Удар по оккупированной Керчи. Фото: скриншот

В результате атаки ВСУ основного ремонтного предприятия ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму, вероятно, повреждено военно-морское судно. Однако по мнению экспертов, удар, скорее всего, не нанес ущерб, который бы нарушил его деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявили, что свежие спутниковые снимки показывают, что удар повредил корвет проекта 22800 "Каракурт" на верфи, хотя степень повреждений корабля пока не ясна. В то же время, украинские официальные лица заявили, что украинские крылатые ракеты повредили ракетоносец "Аскольд" и корвет типа "Каракурт", который Черноморский флот России (ЧФ) спустил на воду в 2021 году.

Отмечается, что на судостроительном заводе "Залив" планировалось построить 14 военных кораблей, предназначенных для ЧФ между 2016 и 2021 годами, среди которых восемь корветов проекта 22800 типа "Каракурт". Однако аналитики подтвердили, что по состоянию на этот год с верфи было спущено всего три корвета. В то же время в отчете говорится, что судоремонтный завод "Залив" является крупнейшим судоремонтным заводом в Восточной Европе и, вероятно, основным ремонтным объектом для ЧФ в Крыму после успешного удара Украины по российскому государственному судоремонтному заводу "Севморзавод" в Севастополе 13 сентября этого года.

По словам аналитиков, что масштабы ущерба пока точно непонятны, спутниковые снимки позволяют сделать предположение. По мнению экспертов, удар, скорее всего, не нанес ущерб, который бы нарушил его деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Что известно об атаке на завод в Керчи

Во временно оккупированной Керчи 4 ноября был атакован судоремонтный завод. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявлял о работе противовоздушной обороны.

После этого в сети показали момент "прилета" . Местные над полуостровом видели ракеты.

Как стало известно, в результате атаки пострадал судоремонтный завод, а именно вражеский корабль "Аскольд".

Напомним, что в сети показали спутниковые снимки судоремонтного завода в Керчи после ракетной атаки.