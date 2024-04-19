В ISW объяснили, как Украина планирует противодействовать наступлениям РФ

Украинские военные ведут огонь по россиянам. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Недавние удары Украины по российской военной инфраструктуре усилили давление на российский зонт противовоздушной обороны и были серьезной угрозой нефтепереработке и экспорту. Таким образом, Украина показала, что может противодействовать с помощью небольшого количества оружия в основном отечественного производства.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Как Украина планирует противодействовать наступлениям РФ

Недавно глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует противодействовать предстоящим наступательным операциям России путем продолжения ударов по российским военным объектам на ее территории.

Так, он рассказал о планах нанести удар по российским оборонно-промышленным базам и критически важным военным объектам, таким как аэродромы и командно-диспетчерские пункты, в ответ на прогнозируемое наступление России летом 2024 года.

Буданов заявил, что эти удары призваны показать, что президент России Владимир Путин не может "защитить русское население от войны".

"ISW продолжает оценивать, что украинские удары по целям в России являются соответствующим компонентом кампании Украины по деградации отраслей, поддерживающих российские военные усилия и военный потенциал, развернутый в российском тылу", — говорится в отчете.

Аналитики считают, что недавние украинские удары, направленные на российскую военную инфраструктуру в России, угрожали российской нефтепереработке и экспорту, а также усилили давление на российский зонтик противовоздушной обороны. Эти атаки продемонстрировали, что Украина может добиться некоторых асимметричных последствий с помощью ударов с использованием ограниченного количества оружия преимущественно внутреннего производства.

Напомним, утром 17 апреля на российском военном аэродроме в Джанкое раздались взрывы.

После ночных взрывов в районе военного аэродрома в Джанкое частично перекрыли движение на трассе. В то же время российские власти причины ограничений не называли.

Незадолго стало известно, что на аэродроме вспыхнуло шесть очагов, погибли 30 человек личного состава ПКС РФ и охраны аэродрома.