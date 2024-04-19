Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ISW объяснили, как Украина планирует противодействовать наступлениям РФ arrow

В ISW объяснили, как Украина планирует противодействовать наступлениям РФ

19 апреля 2024 07:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ISW объяснили, как Украина планирует противодействовать наступлениям РФ
Украинские военные ведут огонь по россиянам. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавние удары Украины по российской военной инфраструктуре усилили давление на российский зонт противовоздушной обороны и были серьезной угрозой нефтепереработке и экспорту. Таким образом, Украина показала, что может противодействовать с помощью небольшого количества оружия в основном отечественного производства.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Как Украина планирует противодействовать наступлениям РФ

Недавно глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует противодействовать предстоящим наступательным операциям России путем продолжения ударов по российским военным объектам на ее территории.

Так, он рассказал о планах нанести удар по российским оборонно-промышленным базам и критически важным военным объектам, таким как аэродромы и командно-диспетчерские пункты, в ответ на прогнозируемое наступление России летом 2024 года.

Буданов заявил, что эти удары призваны показать, что президент России Владимир Путин не может "защитить русское население от войны".

"ISW продолжает оценивать, что украинские удары по целям в России являются соответствующим компонентом кампании Украины по деградации отраслей, поддерживающих российские военные усилия и военный потенциал, развернутый в российском тылу", — говорится в отчете.

Аналитики считают, что недавние украинские удары, направленные на российскую военную инфраструктуру в России, угрожали российской нефтепереработке и экспорту, а также усилили давление на российский зонтик противовоздушной обороны. Эти атаки продемонстрировали, что Украина может добиться некоторых асимметричных последствий с помощью ударов с использованием ограниченного количества оружия преимущественно внутреннего производства.

Напомним, утром 17 апреля на российском военном аэродроме в Джанкое раздались взрывы.

После ночных взрывов в районе военного аэродрома в Джанкое частично перекрыли движение на трассе. В то же время российские власти причины ограничений не называли.

Незадолго стало известно, что на аэродроме вспыхнуло шесть очагов, погибли 30 человек личного состава ПКС РФ и охраны аэродрома.

НПЗ
россияне
обстрелы
Россия
наступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость