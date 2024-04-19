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В ISW пояснили, як Україна планує протидіяти наступам РФ

19 квітня 2024 07:36
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В ISW пояснили, як Україна планує протидіяти наступам РФ
Українські військові ведуть вогонь по росіянах. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавні удари України по російській військовій інфраструктурі посилили тиск на російську парасольку протиповітряної оборони та були серйозною загрозою нафтопереробці та експорту. Таким чином Україна показала, що може протидіяти за допомогою невеликої кількості зброї здебільшого вітчизняного виробництва.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як Україна планує протидіяти наступам РФ 

Нещодавно очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна планує протидіяти майбутнім наступальним операціям Росії шляхом продовження ударів по російських військових об'єктах на її території.

Так, він розповів про плани завдати удару по російській оборонно-промислових базах і критично важливим військовим об'єктам, таким як аеродроми і командно-диспетчерські пункти, у відповідь на прогнозований наступ Росії влітку 2024 року. 

Буданов заявив, що ці удари покликані показати, що президент Росії Володимир Путін не може "захистити російське населення від війни".

"ISW продовжує оцінювати, що українські удари по цілях у Росії є відповідним компонентом кампанії України з деградації галузей, які підтримують російські військові зусилля та військовий потенціал, розгорнутий у російському тилу", — йдеться у звіті. 

Аналітики вважають, що нещодавні українські удари, які були спрямовані на російську військову інфраструктуру в Росії, загрожували російській нафтопереробці та експорту, а також посилили тиск на російську парасольку протиповітряної оборони. Ці атаки продемонстрували, що Україна може досягти деяких асиметричних наслідків за допомогою ударів з використанням обмеженої кількості зброї переважно внутрішнього виробництва.

Нагадаємо, вранці 17 квітня на російському військовому аеродромі у Джанкої пролунали вибухи

Після нічних вибухів у районі військового аеродрому в Джанкої частково перекрили рух на трасі. Водночас російська влада причини обмежень не називала. 

Незадовго стало відомо, що на летовищі спалахнуло шість вогнищзагинуло 30 осіб особового складу ПКС РФ та охорони аеродрому. 

НПЗ
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