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В ISW рассказали, какие цели преследуют россияне в Харьковской области

12 мая 2024 07:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В ISW рассказали, какие цели преследуют россияне в Харьковской области
Российские военные. Фото: АрмияInform
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Российские войска совершают ограниченные наступательные действия вдоль границы на севере Харьковской области, достигая тактических успехов в менее защищенных местах. Аналитики отмечают, что количество российских войск, задействованных в этих действиях, и их расположение свидетельствуют о том, что сейчас не ведется масштабная операция по окружению или захвату Харькова.

Об этом сообщил Институт изучения войны в субботу, 11 мая.

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Аналитики Института изучения войны считают, что российские военные действия на Харьковщине преследуют цель нескольких стратегических задач: они пытаются отвлечь внимание украинских войск от других фронтов, приблизиться к Харькову настолько, чтобы город оказался под угрозой артиллерийского огня, создать защитную "буферную зону" вокруг Белгорода. и помешать возможности Украины для контрнаступления в этом районе.

Согласно оценкам ISW, российские войска продвинулись к окрестностям Огурцового и Гатища. Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские войска продвигаются в "серых зонах", где у украинских войск нет устойчивых позиций. Он также отметил, что россияне могут столкнуться с более сильным сопротивлением, если попытаются продвинуться дальше к югу от границы в более крупные населенные пункты. Однако, из-за близости Харькова к границе, даже ограниченные успехи российских войск могут представлять угрозу для города из-за возможности артиллерийских обстрелов.

ISW указывает, что российские наступательные действия на севере Харьковской области преследуют цель отвлечь украинские войска из других участков фронта. Российские войска также активны вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, возле Часового Яра и западнее Авдеевки, и, вероятно, оккупанты надеются, что это заставит украинское командование перераспределить силы для защиты северных районов Харькова.

Карта боевых действий от ISW
Карта боевых действий. Фото: ISW

По словам аналитиков ISW, россияне могут планировать постепенное продвижение на севере и северо-востоке Харьковской области, чтобы усложнить предстоящие контрнаступления Украины.

"Крайне важно, чтобы украинские силы как можно быстрее разрушили любые российские расчеты с помощью как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступательных операций, которые освободят оккупированную Россией территорию, как только позволят условия", — отметили в Институте изучения войны.

Направления российских наступательных действий у границы указывают на то, что Россия может пытаться создать "буферную зону" для защиты Белгорода, как заявляли представители как России, так и Украины.

Напомним, враг начал новое наступление на севере Харьковской области.

Кроме того, Генштаб сообщил о наращивании войск врага у границы с Украиной в Сумской области.

А президент Владимир Зеленский заявил, что на Харьковское направление отправят больше украинских сил.

Ранее в ISW заявили, что российские военные действия вдоль границы в Харьковской области предположительно направлены на привлечение и удержание украинских сил в этом регионе. Это может способствовать российскому продвижению в другие части восточной Украины.

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