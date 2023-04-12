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В ISW рассказали, какую часть Бахмута контролируют россияне и разъяснили роль "вагнеровцев"

12 апреля 2023 07:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В ISW рассказали, какую часть Бахмута контролируют россияне и разъяснили роль "вагнеровцев"
Украинские военные продолжают удерживать оборону Бахмута. Фото: google.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Минобороны россии намерены использовать боевиков частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" для захвата Бахмута. Таким образом, российское военное командование хочет свести к минимуму потери среди кадровой армии.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Минобороны рф и Пригожин утверждали, что боевики "Вагнера" составляют основное усилие для захвата территории и отталкивания украинских сил в центре Бахмута, тогда как элементы российской армии составляют поддержку на флангах "Вагнера" к северу и от Бахмута.

"Силы российских ВДВ на флангах, вероятно, стремятся лишь удержать фланги, а не совершить какой-либо значительный прогресс. Этот набор сил свидетельствует о том, что минобороны россии намерено использовать группу "Вагнера" для захвата Бахмута, минимизируя потери среди обычных российских сил", — отметили аналитики.

В ISW считают, что минобороны рф стремится использовать силы "Вагнера" для захвата Бахмута, а затем вытеснить их и взять на себя заслугу победы.

Отмечается, что Пригожин повторил, что ЧВК "Вагнер" добивается успехов в Бахмуте, однако утверждая, что российские войска контролируют 80% Бахмута благодаря продвижению "Вагнера".

По данным ISW, российские войска занимают не менее 76,5% Бахмута исходя из оценки рельефа. Однако эта площадь увеличивается до 34,5 кв. км или 86,1% Бахмута, если учесть всю территорию города, на которую претендует россия, включая противоречивые претензии.

Напомним, ранее в сети показали, как выглядит сегодня уничтоженный, но не захваченный россиянами Бахмут.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что враг не смог повлиять на принятие решений командования на Бахмутском направлении и не смог подорвать мотивацию наших бойцов, несмотря на все усилия, направленные на эту цель. Он использует два инструмента информационной войны: сообщения о якобы своих успехах в разных формах и сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях относительно Бахмута.

Добавим, основатель российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин в последнее время все чаще появляется в Бахмуте, где проходят активные боевые действия. В ВСУ иронически предполагают, что после взрыва в кафе, в результате чего погиб российский псевдовоенкор Владлен Татарский, Пригожину оставаться в Санкт-Петербурге опасно.

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