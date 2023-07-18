В ISW оценили последствия взрыва на Крымском мосту для россиян

Крымский мост после взрывов. Фото: росСМИ

Атака на Крымский мост, которая состоялась 17 июля, вероятно, будет иметь дальнейшие последствия для российской логистики на юге Украины. Движение перекрыто для всех видов транспорта.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Традиционно, после взрыва на мосту, российские власти обвинили украинские спецслужбы в нанесении беспилотного наземного удара по Керченскому мосту между Россией и оккупированным Крымом и назвали это "террористическим актом".

На кадрах видно, что один пролет Керченского моста рухнул, а другой пролет получил повреждения, но остался невредимым.

Крымский мост после взрывов. Фото: росСМИ

"Министерство транспорта России утверждало, что удары не повредили железнодорожный мост или опоры автомобильного моста, а через несколько часов после удара железнодорожное движение через Керченский мост возобновилось", — говорится в материале.

Движения по мосту

Однако российские оккупационные власти перенаправили интенсивный гражданский транспорт из оккупированного Крыма в Россию через оккупированный юг Украины, а российские источники сообщили о значительных пробках в Джанкойском районе Крыма и оккупированной Херсонской области в сторону Мелитополя.

Также из оккупированного Крыма начали бежать российские туристы и тем самым усилили трафик на дороге и в разы усложнили российскую логистику из Крыма в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей. В этой связи оккупационные власти попросили мирных жителей рассмотреть другие пути эвакуации, чтобы смягчить непосредственные проблемы с транспортом.

"Украинская сторона никак не комментирует взрывы на мосту, однако он и военные районы в оккупированном Крыму являются законными военными целями для украинских сил во время их защиты от полномасштабного российского вторжения и оккупации Украины", — подчеркнули аналитики ISW.

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва взвивается густой дым.

Добавим, что оккупационные власти Крыма прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.