В Одесской области силы ПВО сбили две управляемые авиационные ракеты рф

Вражеские ракеты были выпущены из акватории Черного моря

Сегодня, 23 марта, около 21:30, в Одесской области сбили две управляемые авиационные ракеты рф. Они были выпущены российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Подробности

"23 марта 2023 года, около 21:30, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 23 марта, российские оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Также мы писали, что 23 марта российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области. Враг повредил здание в городе.

Добавим, российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли двое мирных жителей.