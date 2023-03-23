В Одесской области силы ПВО сбили две управляемые авиационные ракеты рф
Сегодня, 23 марта, около 21:30, в Одесской области сбили две управляемые авиационные ракеты рф. Они были выпущены российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря.
Об этом сообщает ОК "Юг".
-
Данилов отреагировал на разговоры о "единственном шансе" для ВСУ провести контрнаступление
-
Со следующего месяца Казахстан усилит проверку реэкспорта в рф
-
Резников поблагодарил Словакию за МиГ-29 для Украины и заявил, что ВВС готовы получить еще больше
-
Российский террор мы не простим и не забудем, — Зеленский
-
Премьер Ирландии заявил, что путин перестанет двигаться там, где его остановят
-
Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа
-
Зеленский обратился к Европейскому совету и отметил пять ключевых опасностей: детали
-
Европейский Совет провел обмен мыслями с Генсеком ООН Гутерришем по поводу Украины: выводы
-
Курс доллара ожидает апрельское ралли: в какую сторону
-
"Лига смеха" представит спецвыпуски "Волонтерский десант": о чем они и когда смотреть
Подробности
"23 марта 2023 года, около 21:30, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 23 марта, российские оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Также мы писали, что 23 марта российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области. Враг повредил здание в городе.
Добавим, российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли двое мирных жителей.