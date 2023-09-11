В ОК "Север" показали последствия ночной атаки "шахедов" на Черниговскую область

Последствия обстрелов Черниговской области. Фото: полиция Черниговской области

В ночь на 11 сентября оккупанты "шахедами" атаковали Черниговскую область. Под обстрел попало село Чайкино, Новгород-Северской громады

Об этом сообщили в ОК "Север".

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Обстрелы Черниговской области 11 сентября

Сегодня ночью, 11 сентября, два БпЛА типа "Шахед" атаковали село Чайкино, Новгород-Северской громады. Известно, что в результате обстрела произошел пожар двухэтажного жилого дома.

Пока информация о погибших или пострадавших отсутствует.

Последствия обстрелов Черниговской области. Фото: полиция Черниговской области

Последствия обстрелов Черниговской области. Фото: полиция Черниговской области

Напомним, ночью и утром 11 сентября российские террористы обстреляли Днепропетровскую область ударными дронами, ракетами и артиллерией. Силы ПВО сбили 11 беспилотников типа Shahed-131/136.

Также 11 сентября в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БпЛА.

Добавим, что во время утренней воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы.