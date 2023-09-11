В ОК "Север" показали последствия ночной атаки "шахедов" на Черниговскую область
В ночь на 11 сентября оккупанты "шахедами" атаковали Черниговскую область. Под обстрел попало село Чайкино, Новгород-Северской громады
Об этом сообщили в ОК "Север".
Обстрелы Черниговской области 11 сентября
Сегодня ночью, 11 сентября, два БпЛА типа "Шахед" атаковали село Чайкино, Новгород-Северской громады. Известно, что в результате обстрела произошел пожар двухэтажного жилого дома.
Пока информация о погибших или пострадавших отсутствует.
Напомним, ночью и утром 11 сентября российские террористы обстреляли Днепропетровскую область ударными дронами, ракетами и артиллерией. Силы ПВО сбили 11 беспилотников типа Shahed-131/136.
Также 11 сентября в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БпЛА.
Добавим, что во время утренней воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы.