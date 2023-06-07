В оккупированной части Запорожской области прогремели взрывы, — Федоров
Сегодня, 7 июня, в двух временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области раздались взрывы. На данный момент детали уточняются.
Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Взрывы в Запорожской области
По словам Федорова, жители поселка Мирное Мелитопольского района сообщили о мощном взрыве. Он раздался рядом с захваченной россиянами воинской частью. Россияне пытались использовать ПВО, однако опоздали.
"Жители Токмака информируют о как минимум шести взрывах", — добавил Федоров.
Напомним, во временно оккупированной части Запорожской области захватчики продолжают массовую паспортизацию. Они пытаются терроризировать детей, чтобы их родители согласились на российский паспорт.
Также мы писали, что 2 июня в населенном пункте Михайловка Запорожской области подорвали автомобиль с четырьмя коллаборантами.
Добавим, российские оккупанты срочно покидают Бердянский порт. Это происходит после взрыва, произошедшего 2 июня.