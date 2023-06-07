В оккупированной части Запорожской области прогремели взрывы, — Федоров

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: Media Center Украина

Сегодня, 7 июня, в двух временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области раздались взрывы. На данный момент детали уточняются.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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По словам Федорова, жители поселка Мирное Мелитопольского района сообщили о мощном взрыве. Он раздался рядом с захваченной россиянами воинской частью. Россияне пытались использовать ПВО, однако опоздали.

"Жители Токмака информируют о как минимум шести взрывах", — добавил Федоров.

Населенные пункты на карте, в которых прогремели взрывы. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Напомним, во временно оккупированной части Запорожской области захватчики продолжают массовую паспортизацию. Они пытаются терроризировать детей, чтобы их родители согласились на российский паспорт.

Также мы писали, что 2 июня в населенном пункте Михайловка Запорожской области подорвали автомобиль с четырьмя коллаборантами.

Добавим, российские оккупанты срочно покидают Бердянский порт. Это происходит после взрыва, произошедшего 2 июня.