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В окупованій частині Запорізької області пролунали вибухи, — Федоров

7 червня 2023 10:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В окупованій частині Запорізької області пролунали вибухи, — Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: Media Center Ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 7 червня, у двох тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області пролунали вибухи. Наразі деталі уточнюються.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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За словами Федорова, мешканці селища Мирне Мелітопольського району повідомили про потужний вибух. Він пролунав поряд із захопленою росіянами військовою частиною. Росіяни намагалися використати ППО, однак запізнилися. 

"Жителі Токмака інформують про щонайменше шість вибухів", — додав Федоров.

Населенные пункты на карте, в которых прогремели взрывы
Населені пункти на карті, в яких пролунали вибухи. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Нагадаємо, у тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники продовжують масову паспортизацію. Вони намагаються тероризувати дітей, щоб їхні батьки погодились на російський паспорт.

Також ми писали, що 2 червня, у населеному пункті Михайлівка Запорізької області підірвали автомобіль з чотирма колаборантами. 

Додамо, російські окупанти терміново покидають Бердянський порт. Це відбувається після вибуху, який пролунав 2 червня.

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