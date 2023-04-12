В ООН заявили, что потрясены жестокими видео убийства украинцев
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что ошеломлена чрезвычайно жестокими видеоказнями украинских военных. Ролики были опубликованы вчера, 11 апреля.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Криштофа Яновски.
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"На одном из видео показана жестокая казнь мужчины, предположительно украинского военнопленного, а на другом — изуродованные тела, вероятно, украинских военнослужащих. К сожалению, это не единичный случай", — говорится в сообщении.
В последних докладах Миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных против военнопленных.
В заявлении отметили, что эти последние нарушения, как и другие, должны быть должным образом расследованы, а виновные — привлечены к ответственности.
Напомним, в сети появилось видео, как российские войска отрезают голову украинскому пленнику. Это вне человечности и прощения.
Также мы писали, что после того, как в сети появилось еще одно видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что россияне совершали подобные преступления неоднократно, начиная с 2014 года. Причем жертвами оккупантов были не только военные, но и гражданские люди.
Добавим, Служба безопасности Украины начала расследование после появления в сети видео жестокой казни российскими оккупантами пленного украинского военнослужащего. В спецслужбе уверяют, что преступники понесут наказание за совершенное.