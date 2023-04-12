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В ООН заявили, що приголомшені жорстокими відео вбивства українців

12 квітня 2023 16:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ООН заявили, що приголомшені жорстокими відео вбивства українців
Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер. Фото: ООН Україна
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що приголомшена надзвичайно жорстокими відео страт українських військових. Ролики були опубліковані вчора, 11 квітня.

Про це йдеться у заяві речника Управління Верховного комісара ООН з прав людини Криштофа Яновські.

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Деталі

"На одному з відео показана жорстока страта чоловіка, імовірно українського військовополоненого, а на іншому – понівечені тіла вірогідно українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок", — йдеться у повідомленні.

В останніх доповідях Місія ООН з прав людини в Україні задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі скоєних проти військовополонених.

У заяві зазначили, що ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні — притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, в мережі з'явилось відео, як російські війська відрізають голову українському полоненому. Це за межами людяності та прощення.

Також ми писали, що після того, як у мережі з'явилося ще одне відео зі стратою українського військовополоненого російськими окупантами, у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що росіяни вчиняли подібні злочини неодноразово, починаючи з 2014 року. Причому жертвами окупантів були не тільки військові, а й цивільні люди.  

Додамо, Служба безпеки України розпочала розслідування після появи у мережі відео жорстокої страти російськими окупантами полоненого українського військовослужбовця. У спецслужбі запевняють, що злочинці понесуть покарання за скоєне. 

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