Атака на Кировогрд: в ОВА сообщили о последствиях

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. Фото: Андрей Райкович\Telegram

Ночью 19 июля российские террористы атаковали Кировоградскую область. Известно, что противник бил недалеко от Кропивницкого.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

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"Кировоградщина, как и соседние области, подверглась массированной ракетной атаке. Враг бил возле Кропивницкого", — говорится в сообщении.

По словам Райковича, в результате российской атаки обошлось без жертв и разрушений гражданских построек.

Сообщение Райковича. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 19 июля около часа ночи были зафиксированы пуски ракет "Калибр" из Черного моря, что представляло опасность для юга страны.

Также утром 19 июля были слышны взрывы в Кропивницком. В области в то время была объявлена ​​воздушная тревога.

Добавим, что в ночь на 19 июля ВСУ удалось сбить 37 воздушных враждебных целей над Украиной.