Атака на Кировогрд: в ОВА сообщили о последствиях

В ОВА сообщили о последствиях ночной атаки на Кировоградщину
Ночью 19 июля российские террористы атаковали Кировоградскую область. Известно, что противник бил недалеко от Кропивницкого.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Атака в Кировоградской области
"Кировоградщина, как и соседние области, подверглась массированной ракетной атаке. Враг бил возле Кропивницкого", — говорится в сообщении.
По словам Райковича, в результате российской атаки обошлось без жертв и разрушений гражданских построек.
Напомним, в ночь на 19 июля около часа ночи были зафиксированы пуски ракет "Калибр" из Черного моря, что представляло опасность для юга страны.
Также утром 19 июля были слышны взрывы в Кропивницком. В области в то время была объявлена воздушная тревога.
Добавим, что в ночь на 19 июля ВСУ удалось сбить 37 воздушных враждебных целей над Украиной.