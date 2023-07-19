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В ОВА повідомили про наслідки нічної атаки на Кіровоградщину

19 липня 2023 11:01
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Козюк Тетяна
редактор
Атака на Кіровогрд: в ОВА повідомили про наслідки
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Фото: Андрій Райкович\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вночі, 19 липня, російські терористи атакували Кіровоградську область. Відомо, що противник бив неподалік Кропивницького. 

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. 

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"Кіровоградщина, як і сусідні області, зазнала масованої ракетної атаки. Ворог бив неподалік Кропивницького", — йдеться у повідомленні. 

За словами Райковича, внаслідок російської атаки обійшлось без жертв та руйнувань цивільних будівель.

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Повідомлення Райковича. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня близько першої ночі було зафіксовано пуски ракет "Калібр" із Чорного моря, що становило небезпеку для півдня країни. 

Також вранці 19 липня було чути вибухи у Кропивницькому. В області в той час була оголошена повітряна тривога.

Додамо, що вночі 19 липня ЗСУ вдалось збити 37 повітряних ворожих цілей над Україною. 

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