Атака на Кіровогрд: в ОВА повідомили про наслідки

В ОВА повідомили про наслідки нічної атаки на Кіровоградщину
Вночі, 19 липня, російські терористи атакували Кіровоградську область. Відомо, що противник бив неподалік Кропивницького.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Атака на Кіровоградщину
"Кіровоградщина, як і сусідні області, зазнала масованої ракетної атаки. Ворог бив неподалік Кропивницького", — йдеться у повідомленні.
За словами Райковича, внаслідок російської атаки обійшлось без жертв та руйнувань цивільних будівель.
Нагадаємо, у ніч проти 19 липня близько першої ночі було зафіксовано пуски ракет "Калібр" із Чорного моря, що становило небезпеку для півдня країни.
Також вранці 19 липня було чути вибухи у Кропивницькому. В області в той час була оголошена повітряна тривога.
Додамо, що вночі 19 липня ЗСУ вдалось збити 37 повітряних ворожих цілей над Україною.