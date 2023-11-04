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В Воздушных силах рассказали, какими ракетами Украина атаковала корабль в Керчи

4 ноября 2023 22:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Какими ракетами Украина обстреляла корабль "Аскольд" в Керчи
Российский корабль "Аскольд". Фото: Черноморский флот РФ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук отметил украинских военных за успешные удары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив", который находится в Керчи. По его словам, удары были нанесены именно с помощью крылатых ракет.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

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Подтверждение от командующего ВС ВСУ

Он подтвердил информацию о том, что воинам ВСУ удалось поразить один из новейших кораблей Черноморского флота РФ "Аскольд".

"Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за "Москвой"! А пока ждем официального подтверждения результатов, в который раз поблагодарю пилотов тактической авиации Воздушных сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей" — носитель крылатых ракет "Калибр". Молодцы, словно SCALPелем прошлись!" — написал генерал-лейтенант.

Кроме того, он выразил благодарность зенитчикам воздушного командования "Восток", которые сбили "Искандеры", что россияне запустили в ответ.

Что известно об атаке на завод в Керчи

Во временно оккупированной Керчи был атакован судоремонтный завод. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявлял о работе противовоздушной обороны.

После этого в сети показали момент "прилета". Местные над полуостровом видели ракеты.

Как стало известно, в результате атаки пострадал судоремонтный завод, а именно вражеский корабль "Аскольд".

Напомним, в Черном море остается присутствовать вражеский флот. Сегодня утром, 4 ноября, военные зафиксировали на патрулировании только десантный корабль, ракетоносители были заведены в пункты базирования.

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