В СБУ отреагировали на видео казни пленного украинского военного

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины начала расследование после появления в сети видео жестокой казни российскими оккупантами пленного украинского военнослужащего. В спецслужбе уверяют, что преступники понесут наказание за совершенное.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Расследование СБУ

Отмечается, что СБУ начала расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

"Вчера в сети появилось видео, как российские оккупанты проявляют свою зверскую сущность – жестоко пытают украинского пленника и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Комментарий главы СБУ

Глава СБУ Василий Малюк заверил, что преступники, совершившие жестокую расправу над украинским военным, будут найдены.

"Мы найдем этих извергов. Если нужно будет — достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", — подчеркнул Малюк.

Напомним, в сети появилось видео, как российский военный отрезает голову пленному военному ВСУ.

После того как в сети появилось еще одно видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что россияне совершали подобные преступления неоднократно, начиная с 2014 года. Причем жертвами оккупантов были не только военные, но и гражданские люди.

Также ранее появилось видео, как после фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного.