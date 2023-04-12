Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В СБУ отреагировали на видео казни пленного украинского военного arrow

В СБУ отреагировали на видео казни пленного украинского военного

12 апреля 2023 10:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В СБУ отреагировали на видео казни пленного украинского военного
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: ssu.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Служба безопасности Украины начала расследование после появления в сети видео жестокой казни российскими оккупантами пленного украинского военнослужащего. В спецслужбе уверяют, что преступники понесут наказание за совершенное.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Читайте также:

Расследование СБУ

Отмечается, что СБУ начала расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

"Вчера в сети появилось видео, как российские оккупанты проявляют свою зверскую сущность – жестоко пытают украинского пленника и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Комментарий главы СБУ

Глава СБУ Василий Малюк заверил, что преступники, совершившие жестокую расправу над украинским военным, будут найдены.

"Мы найдем этих извергов. Если нужно будет — достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", — подчеркнул Малюк.

Напомним, в сети появилось видео, как российский военный отрезает голову пленному военному ВСУ.

После того как в сети появилось еще одно видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что россияне совершали подобные преступления неоднократно, начиная с 2014 года. Причем жертвами оккупантов были не только военные, но и гражданские люди.

Также ранее появилось видео, как после фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB