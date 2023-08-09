В Страткоме рассказали, какую часть территорий уже освободили ВСУ

Воин ВСУ на поле боя. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ.

ВСУ с каждым днем приближают победу. Так, стало известно, что с начала полномасштабного вторжения наши воины освободили более 40 тысяч квадратных километров.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Читайте также:

Что известно о новых достижениях ВСУ

Продолжается украинское контрнаступление. Воины ВСУ активно борются с оккупантами на востоке и юге государства. Так, на Бахмутском направлении есть заметный прогресс. Под контролем Украины находится Клищиевка. Вскоре под украинскими флагами снова окажутся Андреевка и Курдюмовка.

В то же время, как сообщил экскомандир "Азова" Максим Жорин, продолжаются ожесточенные бои. Ведь под Бахмут РФ отправляет свои мощные силы.

Боевые действия в Бахмутском направлении. Фото: Deepstate

В последние дни в информационном пространстве все больше новостей о продвижении ВСУ на юго-востоке Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

По информации заместителя по стратегическим коммуникациям Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сергея Кузьмина, наши войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении в районе села Работино.

"Там продолжаются действия по уничтожению врага. Также там есть определенные продвижения сотнями метров в этом направлении", — сообщил он.

Именно через Работино лежит один из кратчайших путей к прорыву российской обороны на юге. Для поддержки баланса сил украинское командование импровизировало и использовало свежие резервы сил. К тому же, именно на этом направлении очень активно используют оружие западных партнеров.

Боевые действия в Бердянском и Мелитопольском направлениях. Фото: Deepstate

Также, чтобы нарушить логистику оккупантов и заставить их отступить с юга, ВСУ регулярно устраивают "хлопки" во временно оккупированном Крыму. По словам, спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, на полуострове нет такой точки, куда бы не могли достать ВСУ.

Так, сегодня, 9 августа, в Крыму слышали взрывы. В Севастопольской бухте был замечен дым.

В то же время оккупанты тщательно укрепляют позиции. Уже неоднократно украинское военное командование объясняло, что именно из-за этого контрнаступление продвигается медленнее, чем хотелось бы.

"Враг минует позиции даже в три слоя. Также россияне укрепляют и бетонируют ключевые для них господствующие высоты", — сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Таким образом, несмотря на сопротивление окупантов наши защитники метр за метром возвращают Украине то, что ей принадлежит. Результаты ВСУ за время полномасштабного вторжения впечатляют.

"Свыше 40 000 квадратных километров Украины Силы обороны освободили с 24 февраля 2022 года. Это больше, чем территория Молдовы. Чуть меньше, чем два Израиля. И около 15 таких городов, как Москва", — информирует СтратКом.

Скриншот сообщения Стратегического командования

Напомним, в российском Владивостоке ночью раздался мощный взрыв.

Также мы писали, что Нацгвардейцы профессионально уничтожили российский миномет "Василек" на Бахмутском направлении.

В то же время, эксперт рассказал, есть ли удары по мостам началом решающего этапа контрнаступления.