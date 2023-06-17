Воздушная тревога в Украине 17 июня — какая угроза

Ракеты в небе. Фото: google.com

В субботу, 17 июня, около 9:45 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Есть угроза баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые группы.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 17 июня

Около 9:45 17 июня в нескольких регионах Украины началась воздушная тревога.

"Покраснели" следующие области:

Кировоградская,

Николаевская,

Полтавская,

Днепропетровская,

Харьковская,

Запорожская,

Донецкая.

Воздушная тревога на Украине 17 июня. Фото: скриншот

Мониторинговые группы сообщили, что предварительно, воздушная цель на Днепр, возможен ракетный обстрел.

А в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Николаевской и Кировоградской области и ракетной опасности для востока Украины.

Обновлено 9:58. Мониторинговые группы сообщили, что цель, которую заметили над Днепром, — фальшь.

Напомним, 16 июня около 11:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупредили о возможности ракетных обстрелов.

Тогда же в Киевской области из-за ракетного удара российских оккупантов повреждены дома. В результате произошел пожар, также известно о пострадавших.

В то же время российские оккупанты обстреляли Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал". Все шесть ракет, по предварительным данным, были сбиты системой ПВО Украины.

Добавим, что предварительный обстрел Киева аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал", о которых сами россияне говорили, что их невозможно сбить никакими средствами ПВО, имел место ровно месяц назад, 16 мая.