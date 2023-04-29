В Умани завершилась поисково-спасательная операция в результате обстрела многоэтажки

Спасатели рядом с многоэтажкой, которую обстреляли оккупанты. Фото: REUTERS/Sergiy Karazy

Сегодня, 29 апреля, в Умани завершилась поисково-спасательная операция в результате атаки россиян на многоэтажку. В общей сложности из-под завалов удалось спасти 17 человек.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в результате удара РФ по многоэтажке в Умани погибли 23 человека. По его словам, 22 человека достали из-под завалов, а еще один человек умер в больнице.

Жертвами российской атаки стали шесть детей, а именно трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и три девушки (8, 11 и 14 лет).

Клименко рассказал, что следственные управления организации расследований преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, и криминалисты Главного следственного управления Национальной полиции идентифицировали все 23 тела.

На месте происшествия работал специальный штаб, где родственники погибших людей могли сдать биологические образцы для сравнения ДНК. В настоящее время две женщины считаются без вести пропавшими.

В результате российского обстрела травмы разной степени тяжести получили девять человек. Медики оказывают им необходимую помощь.

Министр внутренних дел поблагодарил все службы, которые приложили усилия для поиска людей и ликвидации последствий теракта и неравнодушных украинцев, которые присоединились к разбору обвалившегося дома.

"Мои искренние соболезнования близким погибших. Мы накажем это зло. Мы не позволим ему расти. Мы обязательно выстоим и победим", — добавил Клименко.

Напомним, российские войска вчера ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области.

Также мы писали, что в городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия отменены на неопределенный срок.

Добавим, Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за совершенное.