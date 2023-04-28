Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прикордонники показали, яку відплату приготували росіянам за удар по Умані arrow

Прикордонники показали, яку відплату приготували росіянам за удар по Умані

28 квітня 2023 17:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Прикордонники показали, яку відплату приготували росіянам за удар по Умані
Прикордонники написали на снаряді "За Умань!". Фото: скріншот із відео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Українські прикордонники приготували російським загарбникам відплату за ракетну атаку по житловому будинку в Умані на Черкащині, внаслідок якої, як відомо, загинуло щонайменше 20 людей. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України

Читайте також:

"За Умань!"

Так, прикордонники показали відео, на якому видно, як один з них підписує снаряди словами "За Умань!", а інший відправляє їх в установку, а вже через секунду чутно: "Працюю!".

"За Умань!" — прикордонники підготували справедливу відплату за російський терор!" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Умані Черкаської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку. За останніми даними, жертвами атаки окупантів стали 20 людей. Рятувальна операція триває. 

Також ми писали, що у місті оголошено триденну жалобу через масований обстріл. Усі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

Додамо, Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупанту уникнути відповідальності за вчинене.

Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку, що, найімовірніше, російські війська в ніч на пʼятницю, 28 квітня, намагалися вдарити по обʼєктах в Умані, які мають для них стратегічне значення. Однак промахнулися і поцілили по житловому будинку. Це означає, що їхні ракети або дефективні або ж отримані ними розвіддані не співпадають з реальністю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB