Прикордонники показали, яку відплату приготували росіянам за удар по Умані

Прикордонники написали на снаряді "За Умань!". Фото: скріншот із відео

Українські прикордонники приготували російським загарбникам відплату за ракетну атаку по житловому будинку в Умані на Черкащині, внаслідок якої, як відомо, загинуло щонайменше 20 людей.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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"За Умань!"

Так, прикордонники показали відео, на якому видно, як один з них підписує снаряди словами "За Умань!", а інший відправляє їх в установку, а вже через секунду чутно: "Працюю!".

"За Умань!" — прикордонники підготували справедливу відплату за російський терор!" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Умані Черкаської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку. За останніми даними, жертвами атаки окупантів стали 20 людей. Рятувальна операція триває.

Також ми писали, що у місті оголошено триденну жалобу через масований обстріл. Усі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

Додамо, Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупанту уникнути відповідальності за вчинене.

Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку, що, найімовірніше, російські війська в ніч на пʼятницю, 28 квітня, намагалися вдарити по обʼєктах в Умані, які мають для них стратегічне значення. Однак промахнулися і поцілили по житловому будинку. Це означає, що їхні ракети або дефективні або ж отримані ними розвіддані не співпадають з реальністю.