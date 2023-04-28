В Умани увеличилось количество погибших в результате российского удара по многоэтажке

Последствия российского обстрела в Умани. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

В Умани Черкасской области увеличилось количество погибших в результате российского удара по жилому дому. По состоянию на 17:00 жертвами атаки оккупантов являются 20 человек.

Об этом сообщает МВД Украины.

Читайте также:

Число погибших в Умани увеличилось

"Количество жертв российского удара увеличивается... из-под завалов достали еще одно тело. По состоянию на 17:00 у нас 20 погибших", — говорится в сообщении.

В Умани развернули ДНК-лабораторию

В пресс-службе МВД рассказали, что в Умани развернута ДНК-лаборатория для идентификации погибших в результате обстрела РФ.

"Мы сейчас идентифицируем тела, те тела, которые мы не можем опознать на сегодняшний день. У нас работает ДНК-лаборатория на месте. И все родные и близкие граждан, проживавшие в этом доме, могут обратиться, чтобы предоставить свой ДНК-образец для сравнения анализа", — сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, эта трагедия подтверждает, что террористическая атака России по объектам гражданской инфраструктуры Украины продолжается.

"И поэтому мы знаем и уверены в том, что мы должны дальше воевать и дальше все делать для того, чтобы враг ушел из нашей страны", — добавил Клименко.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Разбор завалов продолжается.

Также мы писали, что в городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.

Добавим, Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за совершенное.