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Тіла загиблих в Умані дітей неможливо опізнати, а доля батьків невідома, — Зеленський

28 квітня 2023 15:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Тіла загиблих в Умані дітей неможливо опізнати, а доля батьків невідома, — Зеленський
Наслідки руйнувань в Умані. Фото: Telegram/ Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки руйнувань в Умані після ракетного обстрілу. 

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Наслідки теракту

"Продовжуються розбори завалів внаслідок теракту, який призвів до 13 загиблих, серед яких двоє дітей, чиї імена поки що не встановлені, а доля їхніх батьків невідома", — написав Зеленський.

За словами президента, ДСНС продовжує роботи, щоби переконатися, що під завалами більше нікого не залишилося.

"Я висловлюю щирі співчуття родичам загиблих та всім постраждалим від цього теракту", — зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що лише спільними зусиллями українці зможуть перемогти російський терор. При цьому він уточнив, що партнери мають забезпечити Україну зброєю, щоб вона могла захищатись від агресора.

"Також ми повинні застосувати найжорсткіші економічні санкції проти держави-терориста і залучити всіх убивць до справедливих судових вироків. Тільки тоді ми зможемо сподіватися на перемогу", — додав він.

Згідно з новою інформацією ДСНС, кількість загиблих внаслідок удару російської ракети в Умані складає вже 16 людей.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Наразі вже відомо про 14 загиблих та дев'ятьох поранених. Розбір завалів продовжується.

У місті оголошено триденну жалобу через масований обстріл. Усі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупанту уникнути відповідальності за вчинене.

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