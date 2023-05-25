Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Вагнеровцы" начали выводить подразделения из Бахмута arrow

"Вагнеровцы" начали выводить подразделения из Бахмута

25 мая 2023 10:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Вагнеровцы" начали выводить подразделения из Бахмута
"Вагнеровцы" во главе с Евгением Пригожиным. Фото: Reuters/Press service of "Concord"/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Наемники ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию города Бахмут. На их место заходят подразделения российских регулярных войск, воюющих на территории Украины.

Об этом заявил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин .

Читайте также:

"Вагнеровцы" выходят из Бахмута

По словам российского бизнесмена, владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, подразделения его частной военной компании начали покидать территорию Бахмута.

Их позиции занимают регулярные войска российской оккупационной армии.

Куда денутся наемники Пригожина

Евгений Пригожин подчеркнул, что наемники его ЧВК "Вагнер" перебазируются в тыловые лагеря.

Основная часть всех "вагнеровских" подразделений выйдет из Бахмута в направлении тыловых лагерей к 1 июня.

Напомним, 22 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинским бойцам удалось продвинуться под Бахмутом. Через 24 часа они смогли продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.

Сергей Череватый отметил также, очень важным, ключевым моментом Бахмутской обороны является уничтожение ЧВК "Вагнер", самой боеспособной части оккупационных войск.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский опубликовал видео того, как украинские войска держат оборону в Бахмуте.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас