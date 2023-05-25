"Вагнеровцы" начали выводить подразделения из Бахмута

"Вагнеровцы" во главе с Евгением Пригожиным. Фото: Reuters/Press service of "Concord"/Handout

Наемники ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию города Бахмут. На их место заходят подразделения российских регулярных войск, воюющих на территории Украины.

Об этом заявил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин .

Читайте также:

"Вагнеровцы" выходят из Бахмута

По словам российского бизнесмена, владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, подразделения его частной военной компании начали покидать территорию Бахмута.

Их позиции занимают регулярные войска российской оккупационной армии.

Куда денутся наемники Пригожина

Евгений Пригожин подчеркнул, что наемники его ЧВК "Вагнер" перебазируются в тыловые лагеря.

Основная часть всех "вагнеровских" подразделений выйдет из Бахмута в направлении тыловых лагерей к 1 июня.

Напомним, 22 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинским бойцам удалось продвинуться под Бахмутом. Через 24 часа они смогли продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.

Сергей Череватый отметил также, очень важным, ключевым моментом Бахмутской обороны является уничтожение ЧВК "Вагнер", самой боеспособной части оккупационных войск.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский опубликовал видео того, как украинские войска держат оборону в Бахмуте.