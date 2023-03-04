"Трудно, но контролируемо": Череватый рассказал, какая ситуация вокруг Бахмута

Вокруг Бахмута продолжаются тяжелые бои

Город Бахмут Донецкой области на сегодня — это эпицентр войны. Ситуация вокруг города-крепости тяжелая, но контролируемая.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.

Какая ситуация вокруг Бахмута

По его словам, на этом направлении за сутки были убиты 155 оккупантов и еще более 200 ранены.

"Ситуация вокруг Бахмута сейчас тяжелая... Бахмут на сегодня — это эпицентр войны. Только в районе самого города в сутки враг совершил 21 обстрел и произошло девять боеприкосновений. Всего в районе населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут и Бахмут и Бахмут. Ивановское было зафиксировано 131 обстрел врага из РСЗО и артиллерии и произошло 38 боестолкновений. Были убиты 155 оккупантов, 239 получили ранения, а троих взяли в плен", — рассказал Череватый.

Как утверждает полковник, для врага это город приоритетная цель, однако наше командование и личный состав делают все, чтобы защищать этот населенный пункт и при этом наносить максимальные потери врагу.

В частности, он прокомментировал сообщение о подрыве двух важных мостов в районе Бахмута.

"Это война и в таком шквале огня уничтожаются и объекты критической инфраструктуры. Но опыт уже более чем годовой войны в большом масштабе и девятилетней войны против оккупанта позволяет нам перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться, несмотря на то, что он приносит вред инфраструктуре", — объяснил Череватый.

Напомним, под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения — и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.

Добавим, аналитики ISW в ежедневном отчете рассказали, что ВСУ пытаются помешать российскому передвижению в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути ухода оккупантов на запад. Об этом свидетельствует разрушение двух критически важных мостов в районе Бахмута — один через реку Бахмутовка и один на трассе Хромово-Бахмут.

Также мы писали, что командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в город Бахмут. Там он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.

Фото: агентство Report.az и Баку.TV