Вдалося встановити імʼя росіянина, який надавав накази атакувати Маріуполь

Атрощенко Сергій Валерійович

Вдалося встановити ім'я росіянина, який надавав накази атакувати Маріуполь. Він контролював бомбардування театру, пологового будинку та дитячої лікарні.

Про це повідомляє міжнародна спільнота "ІнформНапалм", передає заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"З перших тижнів нами встановлено, що літаки, що бомбардували Маріуполь злітали з аеродрому Приморсько-Ахтарськ", — розповів Андрющенко.

Міжнародна спільнота оприлюднила дані командира військової частини цих пілотів-бомбардувальників.

Ним виявився Атрощенко Сергій Валерійович 05.05.1981 року народження. Він народився в місті Овруч Житомирської області. Потім жив у російському місті Липецьк, а з часом у Воронежі. Атрощенко певний час був прописаний за місцем служби у в/ч 46451 у пгт. Гвардійське в окупованому Криму

На даний час окупант проживає у місті Приморсько-Ахтарськ за адресою, яку вдалося встановити завдяки документам про вакцинацію від COVID-19.

Нагадаємо, 27 березня, у Маріуполі о 8:07 ранку пролунав вибух в районі ринку Бахчиванджи. У місті підірвали автомобіль одного з командирів російських окупантів.

Також ми писали, що російські окупанти перетворюють зруйнований ними ж Маріуполь на військову базу. Зокрема, на майданчику "Азовсталі" розмістили бойові гелікоптери російської армії.

Додамо, мешканець Маріуполя показав, який вигляд має його квартира після окупантів. Росіяни розграбували майже все.