Верещук назвала количество людей, которые до сих пор остаются в Бахмуте

Ирина Верещук

Несмотря на сложную ситуацию в Бахмуте Донецкой области, там до сих пор остаются люди. Сейчас в город очень трудно добраться из-за плотных обстрелов.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

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"В Бахмуте на сегодня остается менее 4 тысяч человек, как минимум 38 детей", — рассказала Верещук.

До начала полномасштабного вторжения россии в Бахмуте проживало более 70 тысяч человек, в том числе 12 тысяч детей. Верещук сообщила, что 95% жителей эвакуированы.

По ее словам, люди, которые не уехали, скрываются в подвалах, но не оставляют никаких координат, чтобы их можно было найти. В Минреинтеграции отметили, что есть специальные эвакуационные группы и бронетранспорт.

"Люди не выезжают из-за боевых действий и информационного вакуума. Там сложно со связью, и люди находятся в стрессовом состоянии, которое обусловлено плотными обстрелами. Они не оценивают реальную угрозу, которая есть для гражданских", — добавила Верещук.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о военных преступлениях оккупантов, связанных с детьми. Он подчеркнул, что все причастные должны предстать перед судом.

Также мы писали, что в битве за Бахмут потери понесут обе стороны российско-украинской войны. Боевые действия в районе города истощают силы как российских, так и украинских подразделений.

Добавим, Украина продолжает защищать Бахмут, хотя взятие россией этого города не даст ей возможности дальнейшего продвижения на фронте. Сейчас борьба за Бахмут стала стратегически важной из-за состава российских сил, расположенных в этом районе.