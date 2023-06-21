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Взрывы в Черкасской области: атака беспилотников

21 июня 2023 02:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Черкасской области: атака беспилотников
Взрывы в Черкасской области. Фото: ГСЧС в Черкасской области
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 21 июня, в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. В частности, в Сумской, Полтавской и Черкасской. Взрывы слышали в Черкасской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Этой ночью, 21 июня, враг прибег к очередной атаке с воздуха. После часу ночи карта страны начала "краснеть". Стало известно, что раздались взрывы в Черкасской области.

Напомним, ночью, 21 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Украинцев предупредили о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.

Также ночью, 20 июня, в Украине долгое время сохранялась воздушная тревога. Также раздались взрывы в Винницкой и Хмельницкой областях.

Также мы писали, что скандальному главе Днепровской РГА депутаты фракции "УДАР Виталия Кличко" подарили барабаны "для снятия стресса" во время воздушной тревоги.

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