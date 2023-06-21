Вибухи у Черкаській області: атака безпілотників

Вибухи у Черкаській області. Фото: ДСНС у Черкаській області

Вночі, 21 червня, в кількох областях України оголошена повітряна тривога. Зокрема, у Сумській, Полтавській та Черкаській. Вибухи було чути у Черкаській області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Черкаській області вночі 21 червня

Цієї ночі, 21 червня, ворог вдався до чергової атаки з повітря. Після першої ночі мапа країни почала "червоніти". Стало відомо, що пролунали вибухи у Черкаській області.

Нагадаємо, вночі, 21 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Мапа країни почала "червоніти" після першої ночі. Українців попередили про можливість ракетного обстрілу та атаку безпілотників.

Також вночі, 20 червня, в Україні тривалий час зберігалась повітряна тривога. Також лунали вибухи в Вінницькій та Хмельницькій областях.

Також ми писали, що скандальному очільнику Дніпровсьокї РДА депутати фракції "УДАР Віталія Кличка" подарували барабани "для зняття стресу" під час повітряної тривоги.