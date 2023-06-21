Взрывы в Сумской области
Ночью 21 июня в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. В частности, в Сумской, Полтавской и Черкасской. Несколько взрывов прогремело в Сумской области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Сумской области ночью 21 июня
Сообщается, что несколько взрывов прогремели в Сумской области.
Напомним, ночью, 21 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" после часу ночи. Украинцев предупредили о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.
Также ночью, 20 июня, в Украине долгое время сохранялась воздушная тревога. Также раздались взрывы в Винницкой и Хмельницкой областях.
Также мы писали, что скандальному главе Днепровской РГА депутаты фракции "УДАР Виталия Кличко" подарили барабаны "для снятия стресса" во время воздушной тревоги.