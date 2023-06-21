Взрывы в Сумской области. Фото: ГСЧС Сумской области

Ночью 21 июня в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. В частности, в Сумской, Полтавской и Черкасской. Несколько взрывов прогремело в Сумской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Сумской области ночью 21 июня

Сообщается, что несколько взрывов прогремели в Сумской области.

Напомним, ночью, 21 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" после часу ночи. Украинцев предупредили о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.

Также ночью, 20 июня, в Украине долгое время сохранялась воздушная тревога. Также раздались взрывы в Винницкой и Хмельницкой областях.

Также мы писали, что скандальному главе Днепровской РГА депутаты фракции "УДАР Виталия Кличко" подарили барабаны "для снятия стресса" во время воздушной тревоги.