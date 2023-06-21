Вибухи у Сумській області: у повітрі шахеди

Вибухи у Сумській області. Фото: ДСНС Сумської області

Вночі 21 червня в кілької областях України оголошена повітряна тривога. Зокрема, у Сумській, Полтавській та Черкаській. Кілька вибухів пролунало у Сумській області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Сумській області вночі 21 червня

Повідомляється, що кілька вибухів пролунало у Сумській області.

Нагадаємо, вночі, 21 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Мапа країни почала "червоніти" після першої ночі. Українців попередили про можливість ракетного обстрілу та атаку безпілотників.

Також вночі, 20 червня, в Україні тривалий час зберігалась повітряна тривога. Також лунали вибухи в Вінницькій та Хмельницькій областях.

Також ми писали, що скандальному очільнику Дніпровсьокї РДА депутати фракції "УДАР Віталія Кличка" подарували барабани "для зняття стресу" під час повітряної тривоги.