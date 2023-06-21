Взрывы в Житомире: работает ПВО
Ночью, 21 июня, практически по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Звуки взрывов были слышны в нескольких регионах. В частности, в Черкасской области и Житомире.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Житомире ночью 21 июня
Сообщается, что после 4 утра были слышны взрывы в Житомире. Предварительно это работа нашей ПВО.
Напомним, ночью, 21 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" после часу ночи. Украинцев предупредили о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.
Также мы писали, что ночью 20 июня Россия атаковала Украину дронами-камикадзе . Силы воздушной обороны ВСУ уничтожили 32 из 35 примененных противником дронов-камикадзе.
Также ночью, 20 июня, в Украине долгое время сохранялась воздушная тревога. Также раздались взрывы в Винницкой и Хмельницкой областях.