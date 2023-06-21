Взрывы в Житомире: работает ПВО

Взрывы в Киеве. Фото: Google

Ночью, 21 июня, практически по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Звуки взрывов были слышны в нескольких регионах. В частности, в Черкасской области и Житомире.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Житомире ночью 21 июня

Сообщается, что после 4 утра были слышны взрывы в Житомире. Предварительно это работа нашей ПВО.

Напомним, ночью, 21 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" после часу ночи. Украинцев предупредили о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.

Также мы писали, что ночью 20 июня Россия атаковала Украину дронами-камикадзе . Силы воздушной обороны ВСУ уничтожили 32 из 35 примененных противником дронов-камикадзе.

Также ночью, 20 июня, в Украине долгое время сохранялась воздушная тревога. Также раздались взрывы в Винницкой и Хмельницкой областях.