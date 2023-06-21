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Вибухи у Житомирі: працює ППО

21 червня 2023 04:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Житомирі: працює ППО
Вибухи у Житомирі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 21 червня, практично по всій території України оголошена повітряна тривога. Звуки вибухів було чути у кількох регіонах. Зокрема, у Черкаській області та Житомирі. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повідомляється, що після 4 ранку було чути вибухи у Житомирі. Попередньо, це робота нашої ППО.

Нагадаємо, вночі, 21 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Мапа країни почала "червоніти" після першої ночі. Українців попередили про можливість ракетного обстрілу та атаку безпілотників. 

Також ми писали, що вночі 20 червня, Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Сили повітряної оборони ЗСУ знищили 32 із 35 застосованих противником дронів-камікадзе.

Також вночі, 20 червня, в Україні тривалий час зберігалась повітряна тривога. Також лунали вибухи в Вінницькій та Хмельницькій областях.

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