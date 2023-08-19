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Взрывы в Сумской области: атака БпЛА

19 августа 2023 00:20
обновлено: 00:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Сумской области ночью 19 августа: атака БпЛА
Взрывы ночью в городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 19 августа, РФ снова атакует Украину. Так, произошли взрывы в Сумской области, где сохраняется угроза удара вражескими БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Сумской области ночью 19 августа

Обновлено 00:22. Местные паблики сообщают, что в Сумской области сработало ПВО. Ждем официального подтверждения.

Обновлено 00:34. Воздушная тревога продолжает охватывать все большее количество областей. Пока "красными" остаются Киевская, Черкасская, Полтавская и другие регионы.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Украине вечером, 18 августа, объявили об активности российской авиации и угрозе удара вражескими БпЛА. Таким образом, воздушная тревога охватила северные и восточные области в железные тиски.

Также мы сообщали, что в Черное море враг вывел два ракетоносителя. Они могут атаковать ракетами типа "Калибр", общий залп — 12 целей.

Добавим, что в центре временно оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв сегодня вечером, 18 августа. Есть погибшие и раненые.

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