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Вибухи в Сумській області: атака БпЛА

19 серпня 2023 00:20
оновлено: 00:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Сумській області вночі 19 серпня: атака БпЛА
Вибухи вночі в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 19 серпня, РФ знову атакує Україну. Так, сталися вибухи в Сумській області, де наразі зберігається загроза удару ворожими БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Сумській області вночі 19 серпня

Оновлено 00:22. Місцеві пабліки повідомляють, що на Сумщині спрацювала ППО. Чекаємо на офіційне підтвердження.

Оновлено 00:34. Повітряна тривога продовжує охоплювати все більше областей. Наразі "червоними" лишаються Київська, Черкаська, Полтавська та інші регіони.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні ввечері, 18 серпня, оголосили про активність російської авіації та загрозу удару ворожими БпЛА. Таким чином повітряна тривога охопила північні та східні області в залізні лещата.

Також ми повідомляли, що в Чорне море ворог вивів два ракетоносії. Вони можуть атакувати ракетами типу "Калібр", загальний залп — 12 цілей.

Додамо, що в центрі тимчасово окупованого Донецька прогримів потужний вибух сьогодні ввечері, 18 серпня. Є загиблі та поранені.

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